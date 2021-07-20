Maraş açılımı Rum tarafını alarma geçirdi: Lefkoşa’nın güneyinde olağanüstü toplantı

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Ulusal Konsey’i toplantıya çağırdı. Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in AB ve BM yetkilileriyle görüşeceği bildirildi.

Nikolaos Stelya

LEFKOŞA – KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kamuoyuna açıkladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamladığı Maraş açılımı, Kıbrıs Rum tarafını alarma geçirdi. Maraş’ın bir kısmının statüsünün değiştirilmesi, Kıbrıs’ta tepkileri beraberinde getirdi.

ULUSAL KONSEY TOPLANIYOR

Erdoğan ve Tatar’ın bugün Maraş konusunda yaptıkları açıklamalar sonrasında, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis yarın sabah 11:00’de Ulusal Konsey’i toplantıya çağırdı. Ulusal Konsey’in Maraş gündemiyle olağanüstü toplantıya hazırlandığı süreçte, Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı da son gelişmeler nedeniyle diplomatik arenada atağa geçti. Anastasiadis’in talimatı sonrasında Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’ni ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanı ile üye ülkelerini Maraş ve Kıbrıs meseleleri hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirecek.

Üst düzey Rum diplomat bugün 16.00’da, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin Güney Kıbrıs büyükelçilerini bilgilendirecek. Saat 17.00’deyse Hristodoulidis AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşecek.

ATİNA DA HAREKETLENDİ

Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias gerçekleştirdiği İsrail gezisi sonrasında olağanüstü olarak Kıbrıs’a uçuyor. Dendias’ın Lefkoşa temaslarında Kıbrıs meselesi ve Maraş ile ilgili gelişmelere ele alınacak. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 20 Temmuz’un yıldönümü münasebetiyle yayınladığı yeni yazılı açıklamada iki kesimli, iki toplumlu federal çözüm çağrısı yaptı. Atina, Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler nedeniyle yönelik Ankara’ya suçlayıcı ifadeler kullandı.

AB’DEN RUM TARAFINA DESTEK

Kathimerini gazetesinin haberine göre, AB Dışişleri Temsilcisi Sözcüsü Nabila Maasrali birliğin Maraş ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı. Sözcü ayrıca, Maraş ile ilgili Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu 550, 780 ve 1251 No’lu kararların tüm taraflarca dikkate alınması gerektiği açıklamasında bulundu. Lefkoşa’da AB’nin son açıklaması Rum tarafına destek olarak yorumlanıyor.

Lefkoşa’nın kuzeyinde bugün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ın yaklaşık olarak yüzde 3.5’lik bölümüne tekabül eden bir alanın askeri bölge statüsünden sivil statüye alındığı bilgisini paylaştı. Kıbrıs Türk medyasına göre Maraş’ın Ayios Nikolaos bölgesinde 36 Kıbrıslı Rum’a ait taşınmaz mal bulunuyor. Söz konusu taşınmazlar için Taşınmaz Mal Komisyonu yeni süreçte devreye giriyor.

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