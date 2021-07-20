Koronavirüse karşı aşı olmak için 14 binden fazla İran vatandaşı Ermenistan’a geldi

İran Gümrük Dairesi’nin Basın Sekreteri Ruhola Latifi’nin Financial Tribune haber ajansına aktardığı bilgilere göre 22 Haziran 16 Temmuz tarihleri arasında 14.000’den fazla İran vatandaşı Ermenistan’ı ziyaret etti.

Bütün gelenler Covid-19 yen tip koronavirüse karşı aşı olma amacıyla Ermenistan’a geldiler.

İran’lı devlet yetkilisi sadece Nurduzi gümrük kapısından 10.093 İran vatandaşının Ermenistan’a geçtiğini dile getirdi.

Ayrıca, 22 Haziran 16 Temmuz tarihleri arasında Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’ndan Ermenistan’ın başkenti Yerevan’a doğru 35 uçuş gerçekleştirildi ve 3911 yolcu taşındı.

15 Temmuz tarihinden itibaren Ermenistan’da yabancılar için aşı olma şartları değişti. Onlar Aşı olmak için en az 10 gün Ermenistan’da ikamet etmeli.

Ermenistan’da aşı olmak ücretsizidir.

ERMENİ HABER AJANSI