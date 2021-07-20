Koçaryan milletvekilliği görevini üstlenmeyecek

Ermenistan’ın İkinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, 20 Haziran seçimlerinde liderliğini yaptığı Ermenistan Bloku’nun muhalefette kalmasının ardından, parlamentoda milletvekilliği görevini üstlenmeyeceğini söyledi.

Ermenistan Bloku, seçimlerde ikinci sırada yer almış ve Paşinyan’ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi önemli bir farkla seçimlerden galip çıkmıştı.

Ermenistan Bloku ve diğer muhalif partiler seçim günü usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Ermenistan Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş, ancak Mahkeme itirazları reddetmişti.

Koçaryan gelişmenin ardından yaptığı açıklamada “Her biri iyi birer vekil olacağına emin olduğum takım arkadaşlarıma yerimi bırakmanın artık daha doğru olduğuna eminim. Karabağ ve Ermenistan cumhurbaşkanlığı görevlerinden sonra meclis görevine ilgi duymamam gerektiğini düşünüyorum. kaldı ki , bloğun Başbakanlık görevine aday olarak oyları almıştım ” dedi.

Koçaryan “Blok parlamentoda var olacak ve bloğun lideri olmaya devam ediyorum. Her gün çalışarak beklediğimiz zaferlere katkıda bulunacağım. Eminim, her şey yoluna girecek.” diye konuştu.

Öte yandan parlamentonun ilk oturumunu 2 Ağustos’ta yapması bekleniyor.

Agos