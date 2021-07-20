Ermenistan’da Djivan Gasparyan için cenaze töreni düzenlenecek

6 Temmuz’da vefat eden dünyaca ünlü Ermeni düdükçü, Ermenistan Cumhuriyeti Onur Sanatçısı Civan (Djivan) Gasparyan’ın uğurlama töreni Aram Khaçatryan Konser Salonunda 24 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00-14:00 arasında gerçekleştirilecek.

Ermenistan Hükümet Komisyonu’ndan edinen bilgiye göre büyük sanatçı, Komitas Panteonu’na defnedilecek.

Duduk Sanatçısı Civan (Djivan) Gasparyan 6 Temmuz 2021’de 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ermenistan’ın Godayk bölgesinde Solak kentinde 1928 yılında Muş’tan göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gasparyan, altı yaşında duduk çalmaya başladı. Henüz küçükken annesini kaybetmesiyle zor bir çocukluk geçirdi. Babası İkinci Dünya Savaşı’na katıldı. Bu nedenle Gasparyan çocukluğunu yetimhanede geçirdi. 1947’de Moskova’ya gitti. 1948’de Ermeni Şarkı ve Dans Popüler Topluluğu ve Yerevan Filarmoni Orkestrası’nın solisti oldu. UNESCO dünya çapındaki yarışmalarında (1959, 1962, 1973 ve 1980) dört madalya kazandı. Gasparyan, 1973 yılında Ermenistan Halk Sanatçısı unvanına layık görüldü. 2002 yılında WOMEX (World Music Expo) Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü aldı.

Ermeni halk müziği çalan küçük bir toplulukla dünya çapında turneler düzenledi. Ronin, Gladyatör de dahil olmak üzere birçok filmin müziklerini icra etti ve besteledi. Gasparyan, Sting, Peter Gabriel, Hossein Alizadeh, Erkan Oğur, Michael Brook, Brian May, Lionel Richie, Derek Sherinian, Ludovico Einaudi, Luigi Cinque, Boris Grebenshchikov, Brian Eno, David Sylvian, Hans Zimmer gibi birçok sanatçıyla işbirliği yaptı. Ayrıca Kronos Quartet ve Los Angeles Filarmoni ile kayıtlar gerçekleştirdi. Gasparyan, Oslo’daki 2010 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Ermenistan adına yarışan Eva Rivas’ın şarkısında da sahne aldı ve Eurovision Şarkı Yarışması’nda performans sergileyen en yaşlı kişi oldu. Gasparyan Türkiye’de konserlerde sahne aldı. Erkan Oğur ile kaydettikleri Fuad albümü Kalan Müzik’ten yayınlandı. Gasparyan 20’den fazla albüm kaydetti ve binlerce konsere katıldı.

ERMENİ HABER AJANSI