Azerbaycan’ın savaş suçlarını anlatan yeni bir site hazırlandı

Ermenistan Başbakanlığı’nın Halkla İlişkiler ve Enformasyon Merkezi kar amacı gütmeyen devlet kuruluşu, Azerbaycan’ın savaş suçlarını anlatan yeni bir internet sitesi hazırladı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre site, Ermenice, Rusça ve İngilizce olmak üzere üç dilde yayın yapacak. 2020 yılının sonbaharında Artskah (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti’ne karşı Azerbaycan’ın başlattığı savaş sırasında ve sonrasında işlenen savaş suçlarına, Artskah’taki Ermeni tarihi ve kültürel miirasının yok edilmesine ve benzeri konulara dair haberler, bir ortak platformda yayınlanacak.

Site, “Savaş suçları”, “Savaş esirleri”, “Kültürel soykırım”, “Nefret söylemi”, “Kiralık askerler” (Suriyeli paralı askerlerin savaşa katılımı ve Türkiye’nin rolü) ve “Raporlar” (uluslararası ve yerel) başlıklı alt bölümleri olacak.

ERMENİ HABER AJANSI