Avrupa Parlamentosu Milletvekili: Tüm dünya Ermeni Soykırımı’nı tanımalı

Avrupa Parlamentosu’nun Fransalı Milletvekili, Dış ilişkiler Komisyonu, Güvenlik ve savunma alt komisyonu başkanı, Avrupa Parlamentosunda “La Republique en Marche” Partisinin heyet başkanı Nathalie Loiseau 20 Temmuz tarihinde Ermenistan ziyareti çerçevesinde Yerevan’da bulunan Ermeni Soykırımı anıtını ziyaret etti.

Onu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde Ermenistan Parlamentosu heyeti başkanı, Ermenistan Ulusal Meclisi dış ilişkileri daimi komisyonu başkanı Ruben Rubinyan eşlik etti.

Nathalie Loiseau Ermeni Soykırımı’nın kurbanları anısına sönmeyen ateşin önünde çiçek bıraktı. Soykırım Müzesinden çok etkilendiğini dile getiren Ermeni Soykırımının uluslararası tanınmasını önemsedi.

Fransalı Milletvekili Onur misafiri not defterinde bıraktığı yazıda “Bütün dünya Fransa’nın yaptığı gibi Ermeni Soykırımını tanımalı” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI