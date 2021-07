ABD’li dondurma şirketi işgal altındaki Filistin topraklarında ürünlerini satmayacak

ABD merkezli Ben&Jerry’s dondurma şirketi, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde ürünlerinin satışını “etik kaygılar nedeniyle” durduracağını duyurdu.

Halime Afra Aksoy

Merkezi ABD’nin Vermont eyaletine bağlı South Burlington kentinde bulunan Ben&Jerry’s dondurma şirketi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şirket, “değerlerine aykırı olduğu” gerekçesiyle işgal altındaki Filistin topraklarında dondurma satışını sona erdireceğini belirtti.

Ben & Jerry’s will end sales of our ice cream in the Occupied Palestinian Territory. Read our full statement: https://t.co/2mGWYGN4GA pic.twitter.com/kFeu7aXOf3

— Ben & Jerry's (@benandjerrys) July 19, 2021