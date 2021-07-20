AB Özel Temsilcisi, Ermenistan ile Azerbaycan sınırındaki son gelişmelerden endişelerini dile getirdi

Güney Kafkasya ve Gürcistan’daki krizden sorumlu AB özel temsilcisi Toivo Klaar, Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan sınırındaki son gelişmelerden endişeli olduğunu duyurdu.

“Twitter” üzerinden bir paylaşım yapan Klaar, “Ermenistan ile Azerbaycan devlet sınırında devam eden olaylar, derin endişeler uyandırıyor. Ölçülü olma ve güçleri geri çekme çağırmızı tekrar ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sınırlar konusunda “yapıcı ortak çalışmalar” yapma çağrısını da yapaın AB özel temsilcisi, Avrupa Birliği’nin, taraflara destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Hatırlanacağı üzere, 19 Temmuz günü akşam saatlerinde Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Ermenistan ile sınırının Yeraskh yerleşim yerine yakın bölgesindeki Ermeni mevzilerine ateş açtı. Birkaç saat süren yoğun ateş sonucunda Ermenistan’ın Yeraskh Belediye Başkanı Radik Oğikyan yaralandı. Ermenistan silahlı kuvvetleri, temas hattında herhangi bir değişiklik yapılmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI