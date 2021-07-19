Rus Barış Gücü askerleri 18 ton insani yardım Karabağ’a ulaştırdı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan edinen bilgilere göre Rus Barış Gücü askerleri 18 ton insani yardım ulaştırdılar Artsakh Cumhuriyeti’ne (Karabağ).

Rus Barış Gücü askeri birliğinin hümaniter merkezinde subay olan Ruslan İvanov konuyla ilgili yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi:

“18 ton yük teslim aldık ve burada dağıtacağız. Daha sonra yük uzakta bulunan köylere, muhtaç olan kişilere ulaştırılacak.”

Genel olarak hayırsever derneklerinin ve vakıfların sağladığı 220 ton insani yardım Rus Barış Gücü askerlerinin aracılığıyla Artsakh’taki nüfusuna ulaştırıldı.

İnsani yardım malzemeleri arasında gıda ve temel ihtiyaç malzemelerden ziyade tıp aletleri ve hastaneler için öngörülen malzemeler de yer alıyordu.

ERMENİ HABER AJANSI