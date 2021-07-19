ՈՒՇԱԴԻՐ / ÖNEMLİ DUYURU

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Վախճանեալ Մինաս Աւ. Քհնյ. Ճիհանկիւլեանի յուղարկաւորութեան առթիւ 20 Յուլիս 2021, Երեքշաբթի, ժամը 10.00-ին, Ս. Պատարագ պիտի մատուցուի Սամաթիոյ Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ մէջ։ Նկատի ունենալով վախճանեալ քահանայ հօր Քորոնա Համավարակէ վարակուած ըլլալու պարագան, Ս. Պատարագը պիտի մատուցուի ԱՌԱՆՑ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ։ Դռնփակ Ս. Պատարագը ուղիղ պիտի սփռուի Պատրիարքական Աթոռոյ կայքէջէն։ Այս առթիւ, մերազն ժողովուրդը կը հրաւիրենք համացանցէն հետեւելու Ս. Պատարագին եւ վախճանեալ քահանայ հօր հոգւոյն խաղաղութեան համար աղօթակցելու։

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Merhum Kd. Peder Minas Cihangülyan’ın cenaze töreni münasebetiyle 20 Temmuz 2021, Salı, saat 10:00’da Samatya S. Kevork Kilisesi’nde Surp Badarak sunulacaktır. Merhum pederin Coronavirüs’e yakalanmış olması göz önünde bulundurularak, Surp Badarak HALKA KAPALI gerçekleşecektir. Tören Patrikliğin facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır. Bu vesileyle, cemaatimiz üyelerini ekranları başından S. Badarak’a katılmaya ve merhum pederin ruhunun esenliği için dua etmeye davet ediyoruz.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/