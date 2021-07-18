Türkiye’nin 1854-1974 yılları arasında verdiği mücadeleden izler taşıyan parçalar müzayedeye çıktı

Kırım Savaşı’ndan Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar süren mücadele dönemine ait izleri taşıyan tarihi vesikalardan oluşan 3 bin 250 parça, Ankara’da müzayedeye çıktı.

İsa Toprak

Türkiye’nin 1854-1974 tarihleri arasında verdiği mücadele dönemine ait fotoğraf, gravür, tabela, afiş, ilanlar, nişanlar, madalyalar, belgeler ve dokümanlardan oluşan görsel materyaller, müzayede için kronolojik olarak hazırlanan bir katalogda toplandı.

Katalog, Türkiye’nin 1854’ten beri devletsiz kalmamak ve Anadolu’dan sürülmemek için verdiği mücadeleye ilişkin “koleksiyon kütüğü” niteliği taşırken, Kırım Savaşı’ndan başlayarak Kıbrıs Harekatı’na kadar süren mücadele dönemine ait izleri taşıyan tarihi parçalar, katalog içinde tarihi sırasıyla yer aldı.

Normalleşme döneminin ilk salon müzayedesi

Kovid-19 salgınının başlamasının ardından Türkiye’de salon ya da kataloglu ilk kez düzenlenen ve hazırlıklarına 4 yıl önce başlanan müzayede, koleksiyoncu Korkut Erkan’ın kendi koleksiyon ve kaynaklarının yanı sıra çeşitli koleksiyoncuların ve ailelerin katkısıyla Çankaya’da bir otelde gerçekleştirildi.

Klasik Osmanlı hattatlarının sonuncusu Mustafa Halim Özyazıcı’nın hatıratı, Sultan Abdülhamit’in Osmanlıca, Rumca, Ermenice ve Fransızca yapılmış cülus yıl dönümü afişi gibi tarihi vesikaların yer aldığı müzayedede 3 bin 250 parça satışa çıkarıldı.

AA