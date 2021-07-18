Stratonikeia Antik Kenti’nde bulunan 1600 yıllık mozaikler turizme kazandırılacak

Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında yer alan Stratonikeia Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan 1600 yıllık mozaikler, konservasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılıyor.

Durmuş Genç

Eskihisar Mahallesi’ndeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve “Gladyatörler Şehri” olarak da bilinen Stratonikeia Antik Kenti’nde kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca devam ediyor.

Karia bölgesinin en önemli kentlerinden, Anadolu’nun yerli halkı olan Karialılar ve Leleglere ait yerleşim yeri Stratonikeia Antik Kenti, Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de önemini sürdürdü.

Bulunan eserler, titizlikle muhafaza altına alınıyor, turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Kazılardan güzel sonuçlar elde edildi

Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Stratonikeia’da antik dönemlerden günümüze kalıntıların olduğunu, kuzey şehir kapısındaki çalışmalara iki yıl önce başladıklarını söyledi.

Bunu belirli bir aşamada tamamladıklarını aktaran Söğüt, bu yılki çalışma programında, Kuzey Şehir Kapısı, Batı Cadde, Latrina ve tiyatroda kazı ve restorasyon yaptıklarını dile getirdi.

Söğüt, Osmanlı dönemi köy meydanında, buradaki evlerde çizim ve restorasyon çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Kuzey ve Batı Cadde’nin birleşme noktasında yer alan önemli bir yapının kazısına başladıklarını belirten Söğüt, “Buradaki kazıdan güzel sonuçlar elde ettik. Burada Roma İmparatorluk dönemindeki yapıların evrelerini, 4. yüzyıldan itibaren bu yapıda değişiklikler olduğunu, bu mozaiklerin eklendiğini tespit ettik. Kazılar ilerledikçe yapının diğer bölümlerini de ortaya çıkaracağız.” dedi.

“Mozaiklerde genellikle geometrik ve bitkisel süslemeler var”

Hristiyanlık dönemi için önemli bir yapının ortaya çıktığını vurgulayan Söğüt, kazı yapılan bölgenin Roma İmparatorluk ve Erken Bizans dönemlerinde önemli bir alan olduğunu, buluntular ile yazıtlardan net şekilde anladıklarını dile getirdi.

Kazıda ortaya çıkan mozaiklerin özel olarak düzenlendiğini, Pisikopus’un desteğiyle yapılmış mozaiklerin ustasını da bildiklerini anlatan Söğüt, şöyle konuştu:

“Gün yüzüne çıkarılan mozaikler yaklaşık 1600 yıllık. Bu alanda biz Efesli bir ustanın gelip burada çalıştığını ve mozaikleri yaptığını biliyoruz. Mozaiklerin etrafında yine Roma İmparatorluk ve Erken Bizans dönemlere ait yazıtlar da var. Buradaki çalışmalar hala devam ediyor. Mozaiklerde genellikle geometrik ve bitkisel süslemeler var. Çok renkli mozaiklerden de birisi. Renkli taşlardan yapılmış ve o dönemin en güzel eserlerinden.”

Bölgede kazı ekibinin yanı sıra çizim ekibinin de görev yaptığına değinen Söğüt, yapıların dijital ortamda da üç boyutlu olarak ayağa kaldırıldığını söyledi.

AA