Surp Takador Ermeni Kilisesi’nde yapılan saygısızlık utanç verici

EDEP Başkanı Avukat Mücahit Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, bu tür inançlara yapılan saygısızlıkları kınadıklarını belirtti.

Abdurrahman Büyükkeskin

Manavgat/Antalya – Antalya Evrensel Değerler Platformu(EDEP) Başkanı Avukat Mücahit Gündoğdu, Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi çanın olduğu bölümüne çıkarak müzik eşliğinde oynayanları kınası. Hiç bir kişi ve kuruluşun başka bir din mensubunun mabedini alaya alarak ve hoyratça eğlenerek saygısızlık yapmasının utanç verici bir tablo olduğunu belirten EDEP Başkanı Avukat Mücahit Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, bu tür inançlara yapılan saygısızlıkları kınadıklarını belirtti. Mücahit Gündoğdu,” Kendi inancına saygı duyulmasını istiyorsan; birlikte yaşadığın farklı din mensuplarının dinine saygı duyacaksın. Anadolu da çok güzel bir söz var; evinin camı elmastan ise kimsenin camına taş atma diye. çok doğru bir söz. Maalesef ülkemizde steril bir Müslümanlık tarifi var. Çok yanlış dünyada bir bizim ülkemizde var, birde Suudi Arabistan’da var. Ülkemizde yaşayan Müslüman oranı yüzde 98,8 böyle bir saçmalık olabilir mi? Ne acıdır ki, Mevlana Celaleddin Rumi’nin ” ne olursan gel ” diye çağrıda bulunduğu Konya’da bir tek gayri müslim yaşamıyor. Konya dinlere karşı hoşgörü şehriymiş!, yine ilahi dinleri babası sayılan İbrahimi dinleri atası sayılan Hz. İbrahim’im doğun büyüdüğü şehir Şanlıurfa’da bir tek gayri müslim yaşamıyor. Lafa geldimi farklı dinlere karşı çok hoşgörülüyüz!”. dedi.

” NE KADAR DEMOKRATİK DEĞER O KADAR MUTLULUK”

Dünya da 2021 yılı mutluluk endeksinin geçtiğimiz günlerde açıklandığını belirten Avukat Gündoğdu, açıklanan sonuçlarda mutluluk ve huzur demokratik değerler, evrensel hukuk normları, çoğulcu ve katılımcı demokrasi ve basın özgürlüğü anlayışına sahip ülkelerin zirvede olduğunu gösterdiğini kaydetti. Gündoğdu, ” Mutluluk endeksinde birinci sırada İskandinavya ülkesi İsveç,ikinci sırada Norveç, üçüncü sırada Danimarka, dördüncü sırada Finlandiya ve beşinci sırada İsviçre, Almanya, Hollanda, Lüksemburg gibi ülkeler yer aldı. Ülkemiz ise 114’ncü sırada yer aldı. Şunu çok rahat söyleyebiliriz; ne kadar demokrasi ne kadar hukukun üstünlüğü, ne kadar inanç, ifade, düşünce ve basın özgürlüğü o kadar mutluluk.” ifadesinde bulundu. özgürlüğü

Kaynak: Surp Takador Ermeni Kilisesi’nde yapılan saygısızlık utanç verici