Ermenistan Anayasa Mahkemesi, seçim sonuçlarının iptalini isteyen siyasi güçlerin taleplerini reddetti

Ermenistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arman Dilanyan, mahkemenin 20 Haziran’da yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarının iptal edilmesini talep eden dört siyasi gücün taleplerini reddettiğini duyurdu.

Ermenistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arman Dilanyan, mahkemenin kararını açıklayarak, 20 Haziran’da yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarının iptal edilmesini talep eden dört siyasi gücün taleplerini reddettiğini belirtti.

Dilanyan, “Merkez Seçim Komisyonu’nun erken parlamento seçimlerinin sonuçlarına ilişkin kararı yürürlükte kalacak. Anayasa Mahkemesi’nin kararı nihai olup, yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer” ifadelerini kullandı.

Eski cumhurbaşkanları Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan’ın kurdukları ittifaklar ve diğer iki parti, seçim sonuçlarının geçersiz sayılması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Mahkeme, parlamento seçimlerinin sonuçlarına dair kararı yürürlükte bırakabilir, seçim sonuçlarını geçersiz kılabilir veya ikinci bir tur atayabilir.

Ermenistan seçim sonuçları

Merkez Seçim Komisyonu’nun 20 Haziran’da yapılan seçimlerin sonuçlarına ilişkin açıklamasına göre Başbakan Vekili Nikol Paşinyan’ın partisi Sivil Sözleşme, oyların yüzde 53.91’ini almış ve seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştı.

Eski devlet başkanı Robert Koçaryan’ın partisi ise oyların sadece yüzde 21.9’unu alabilmişti. Koçaryan, Paşinyan’ın seçimlerdeki en önemli rakibi olarak görülüyordu.

Resmi sonuçlara göre eski devlet başkanı Serj Sarkisyan ve eski ulusal güvenlik servisi başkanı Artur Vanetsyan’ın partilerinin oluşturduğu ittifak ise yüzde 5.22 oy alabilmişti.

Seçimlerde yer alan diğer partilerin oylarıysa seçim barajının altında kalmıştı.

Komisyon yetkililerinin açıklamasına göre Paşinyan’ın partisi parlamentoda 71, Koçaryan’ın partisi 29, Sarkisyan’ın partisi ise 7 koltuğa sahip olacak.

Sputnik Türkiye