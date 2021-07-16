Le Drian ile Blinken, Dağlık Karabağ’da kalıcı barış sağlama yollarını konuştu

13-14 Temmuz tarihlerinde çalışma ziyareti için Washington’u ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Le Drian, ABD’li mevkidaşı ile ele aldığı diğer konuların yanı sıra Dağlık Karabağ çatışmasının normalleştirme sürecini de konuştuğunu duyurdu.

Görüşmenin sonuçlarını özetleyen Fransa Dışişleri Bakanı, uluslararası ve ikili önem taşıyan birtakım konular konuştuklarını, ayrıca Karabağ’da kalıcı barışın sağlanmasına yol açacak olası adımlara değindiklerini bildirdi.

Le Drian, AGİT Minsk Grubu eş başkan ülkeler olarak Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barış sağlamak uğruna atacağımız ortak adımları ele aldık” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI