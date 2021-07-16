Kadıköy esnafından Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne saygısızlığa tepki

Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yönelik saygısızlığa tepki gösteren Kadıköy esnafı, “Yaşanan bu olayların Kadıköy’ün yapısına, burada yaşayan, buraya eğlenmeye gelen insanlara ve buradaki işletmelerin kültürüne ait olmadığı kesindir” açıklamasında bulundu.

Kadıköy esnafı, geçtiğimiz günlerde Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yönelik saygısızlığa tepki göstererek, “Bu dejenerasyona, manipülasyona gelmeyeceğiz. Yaşanan bu olayların Kadıköy’ün yapısına, burada yaşayan, buraya eğlenmeye gelen insanlara ve buradaki işletmelerin kültürüne ait olmadığı kesindir” açıklamasında bulundu.

Kadıköy esnafları ve işletmecileri, Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne çıkıp dans eden ve ilçe sokaklarında gece saatlerinde taşkınlık yapanlara karşı kilise önünde basın açıklaması düzenledi. Kadıköy Esnaf Derneği (KADIDER), Moda Eğlence Yerleri Derneği (MODADER), Kadıköy Tarihi Çarşı Derneği ve Caferağa Mahalle Muhtarı Zeynep Ayman ile Osmanağa Mahalle Muhtarı Serap Tuncer’in ortak imzasıyla hazırlanan bildiriyi KADIDER Başkanı Tuncay Savaşlı okudu.

Savaşlı, Kadıköy sokaklarında yaşananların kabul edilemeyeceğini belirterek, “Yaşanan olayları pandemi dönemi yasaklar sonrası bir çeşit toplumsal sıkışmanın deşarj olması olarak algılamak ve bir an önce yok olacağına inanmak istiyoruz. Fakat bu talihsiz olayların pandemi durumundan öte bir olgu olduğunu ve ne yazık ki bu olayların Kadıköy’e zarar verme isteğinden geldiğini gözlemlemekteyiz” dedi.

‘MANİPÜLASYONA GELMEYECEĞİZ’

Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan saygısız davranışları şiddetle kınadıklarını ifade eden Savaşlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu dejenerasyona, manipülasyona gelmeyeceğiz. Yaşanan bu olayların Kadıköy’ün yapısına, burada yaşayan, buraya eğlenmeye gelen insanlara ve buradaki işletmelerin kültürüne ait olmadığı kesindir. Bizler Kadıköy Esnaf Dernekleri olarak; Kadıköy Kaymakamı, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü ve mahalle muhtarlarımızla yaptığımız toplantıların sonucunda, bu ve benzeri olayların olmaması için; elimizden gelen katkıyı sunmaya ve yapılan her türlü çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz.”

Açıklamanın sonunda Srup Takavor Ermeni Kilisesi temsilcisi Arman Hilkat’a çiçek verildi.

‘SANKİ BİR YERLERDEN GÖNDERİLMİŞ GİBİ GELİYOR’

MODADER Başkanı Günay Önalan 35 senedir Kadıköy’de esnaflık yaptıklarını, bu süreye kadar böyle bir durumla karşılaşmadıklarını ifade ederek, “Tam açılmayla birlikte böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu 3 hafta üst üste devam etmeye başladı. Komplo teorilerini sevmeyen insanlarız ama tesadüfler o kadar çok olmaya başladı ki, sanki bunlar bir yerlerden yönlendirilip gönderilmiş gibi geliyor” dedi.

Yetkililerle toplantı yaptıklarını, kilisenin üzerinde dans eden şahısların tespit edildiğini ifade eden Savaşlı, “Emniyet birimlerimiz ve belediyelerimiz bazı yerlerdeki güvenlik güçlerini artırdılar. Biz de bunlara destek vererek, sorunların çözümü için ortak akılla hareket etmeye başladık.

‘SOKAKTA NARA ATMAYA ALIŞKIN BİR İLÇE DEĞİLİZ’

Caferağa Mahalle Muhtarı Zeynep Ayman ise şunları söyledi: “Şu an Kadıköy’e gelen pek çok vatandaşımız var. Kadıköy eski bir ilçe. Köklü bir ilçe. Burasının kendi disiplinleri var. Kendi içinde alıştığı hareketler var. Onun dışındakileri yadırgayabiliyor. Biz sokakta nara atmaya alışkın bir ilçe değiliz. Bunlar nasıl adapte olacaklar? Bence yapmamayı öğrenecekler. Kendi sokağında, kendi ilçesinde, kendi semtinde yapamadığını aslında burada da yapamıyor olması gerekiyor. Gelenin bunu kabul etmesi lazım. Her şeyi yapabilirim mantığıyla hiçbir yere gidemezsiniz.”

BirGün Gazetesi