İtalya’da çocuk istismarı faili rahip ev hapsine alındı

İtalya’da en az 5 çocuğu istismara maruz bıraktığı belirtilen rahip Don Emanuele Tempesta ev hapsine alındı.

İtalya’da Katolik rahip Don Emanuele Tempesta’nın çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamasıyla ev hapsine alındığı öğrenildi.

AA’da yer alan habere göre İtalyan basınında çıkan haberlerde, Milano Piskoposluğuna bağlı çalışan 29 yaşındaki bir rahibin, şubat 2020-mayıs 2021 döneminde görev bölgesi olan Busto Garolfo kasabasında yaşları 10 ila 16 arasında değişen en az 5 çocuğu istismara maruz bıraktığı belirtildi.

Çocuk istismarının rahibin evinde gerçekleştiği, ailelerin şikayeti üzerine başlayan soruşturma kapsamında Don Emanuele Tempesta isimli rahibin önce gözaltına alındığı ardından da ön tetkik hakiminin kararıyla tedbirli olarak ev hapsine alındığı kaydedildi. (DIŞ HABERLER)

Evrensel Gazetesi