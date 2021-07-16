Hollanda’daki sinemalarda Charles Aznavour hakkında belgesel filmi ekranlara çıkacak

Ermenistan’ın Hollanda Büyükelçiliği’nden aktarılan bilgilere göre 15 Temmuz’dan itibaren Hollanda’daki sinemalarda efsanevi Fransalı Ermeni sanatçı Charles Aznavour hakkında “Aznavour, Le Regard de Charles” belgesel filmi ekranlara çıkacak.

14 Temmuzda Ermenistan’ın Büyükelçiliği’nin ikinci katibi Davit Mirzakhanyan Amsterdam’daki Hollanda Film Müzesi’nde (“Eye Film Museum”) Alliance Francaise Merkezinin girişimi ve Ermenistan Büyükelçiliğinin desteğiyle düzenlenen filmin ön gösterimine katıldı.

Efsanevi Ermeni şansonyenin hayatını anlatan belgesel filmde Aznavour’un kendi arşivinde yer alan farklı yıllara ait video kayıtlar da kullanıldı.

ERMENİ HABER AJANSI