Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan Azerbaycan’a yalanlama

Ermenistan Savunma Bakanlığı Azerbaycan tarafından ortaya atılan bir iddiayı daha yalanladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın iddiasına göre 15 Temmuz’da ‘Ermenistan ordusu Gegharkunik İdari Bölgesinin mevzilerinden Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerine doğru ateş açmıştı’.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Nerdeyse her gün dezenformasyon yaymaya başlayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün de provokatif eylemler yapmaktan çekinmedi.”

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Balkanlığı’nın öne sürdüğü iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, ateşkesi ihlal etmedi. Ermenistan birlikleri gerektiğinde sadece düşmana karşılık verme amaçlı eylemlerde bulunur.” ifade edildi.

ERMENİ HABER AJANSI