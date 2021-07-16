Ermeni milletvekili: “İlham Aliyev, zaten kırılgan bölgesel istikrarına meydan okuyor”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın son konuşmalarına değinen Ermenistan Parlamentosu Milletvekili Tatevik Hayrapetyan, İlham Aliyev’in, yaptığı açıklamalarla zaten kırılgan bölgesel istikrarına apaçık bir şekilde meydan okuduğunu vurguladı.

Milletvekili, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan’ın, bir barış anlaşması imzalamaması takdirde yeni bir savaşla yüzleşebileceğini tehditinde bulundu. Azerbaycan’ın düşünebildiği barışın, aslında tüm halkların, tüm insanların hayal ettiği gerçek barıştan çok uzaktır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, barış diyerek askeri ganimet parkları ve Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarına karşı apaçık toprak talepleri anlıyor” şeklinde konuştu.

Azerbaycan Milli Meclisi’nin, Ermenistan’ın Syunik idari bölgesine karşı apaçık taleplerde bulunduğuna dikkat çeken milletvekili, hem Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısının, hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın, Ermenistan topraklarına, kendi topraklarıymış gibi “döneceklerini” ilan ettiklerini hatırlattı.

Hayrapetyan, “İşte bu iddialarla, bu davranışlarla birlikte, Ermenistan’ın egemen topraklarına Azerbaycan ordusu girmişken Azerbaycan Cumhurbaşkanı, barıştan bahsediyor. Aslında bu bir barış söylemi değil, bu yeni gerginlik noktaları yaratma söylemidir. Böylece Azerbaycan, zaten son derece kırılgan olan bölgesel istikrara meydan okuyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası ortaklara da hitap eden Tatevik Hayrapetyan, Aliyev’in propagandasına inanmamaya, savaş ve şiddeti meşrulaştırabilecek eylemler veya açıklamalar yapmamaya çağırarak, bu tür adımların sadece Ermeni halkı, Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetleri için değil, genel olarak medeni insanlık için tehlikeli olduğunu vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI