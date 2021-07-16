Bu hafta biamag’da

Siyahlara karşı ırkçılık, LGBTİ+’lara ayrımcılık, İstanbul Sözleşmesi’nin feshi, çocuk askerler, Süryani kültürü, Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi…

Melisa Elçin Özçelikel, Polonya’da LGBTİ+’lara karşı ayrımcılığı, Lambda Varşova sözcüsü ve LGBTİ+ aktivisti Yga Kostrzewa ile konuştu.

Murat Türker, 23.Selanik Belgesel Festivalinde dikkat çeken filmlerden bir seçki daha yazdı: “Ucube”ler, çocuk askerler, başörtüsü takmak istemeyenler.

Çağatay Uslu ve Atahan Ünal, Osmanlı’dan bu yana kadına bakışı ve İstanbul Sözleşmesi’nin feshiyle gelinen noktayı yazdı.

Tuğçe Yılmaz, “The Handmaid’s Tale” (Damızlık Kızın Öyküsü) dizisinin son sezonunda nasıl değiştiğini, kadın direnişinin “anneliğin kutsanmasına” nasıl evrildiğini yazdı.

Seray Genç, Sheffield Belgesel Film Festivali’nde bir araya gelen yeni ve eski filmlerle siyahların maruz kaldığı katliam ve ayrımcılığı anlatan filmleri yazdı.

Şeyhmus Diken, Diyarbakır Beş Nolu Cezaevi’nin neden bir “Hafıza Merkezi Müzesi” olması gerektiğini anlattı.

Özge Ç. Denizci, Muğla’nın Datça kasabasının son dönemde geçirdiği değişimi ve bu değişimin olası sonuçlarını yazdı.

Sevim Korkmaz Dinç, yakın tarihte yaşanan Süryani bir aile dramını beyaz perdeye taşıyan “Kapı” filmini değerlendirdi.

Heidi Korkmaz, bir “mercimek çorbası” etrafında dönen kısa bir öykü yazdı: “Mercimek çorbası deyip geçmeyin”.

Hakan Şentürk, bitkisel beslenme ve hayvansal gıdaların etkileriyle ilgili yazdı. (AS)

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