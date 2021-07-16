BM İnsan Hakları Konseyi’nde Azerbaycan’ın savaş suçlarının sonuçları anlatıldı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin 47. oturum dönemi, 21 Haziran-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleşti. BM Ermenistan daimi temsilcisi, oturumlar sırasında, Ermenistan’da insan haklarının durumu ile bu alanda yapılan çalışmalar, ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve tahammülsüzlüğe karşı mücadele, düşünce ve toplantı özgürlüğü, iklim değişiklikleri, eğitim hakkı, insan ticareti, iç göçmenler ve mülteciler meselesi gibi birtakım konulara dair 37 konuşma yaptı.

BM Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı ile yapılan görüşmelerde Ermenistan’ın daimi temsilcisi, bu çalışmalarda Ermenistan’ın katkısına değindi. Oturum dönemi sırasında Ermenistan temsilcisi, Artsakh’a karşı Azerbaycan’ın başlattığı saldırıların sonuçlarını, işlediği savaş suçlarını, uluslararası insan haklarının ve insancıl hukuk normlarının ihlallerini BM üye ülkelerinin ve ilgili kurumların dikkatine sundu.

Ermeni askeri ve sivil esirler hakkında Azerbaycan’ın başlattığı sahte ve asılsız davalara, Ermeni kültür ve dini eserlerin yok edilmesine, Azerbaycan’da en üst devlet düzeyinde yürütülen Ermeni karşıtı ırkçı propagandaya ve son dönemde açılan savaş ganimeti parkı dahil bunun kabul edilemez sonuçlarına da dikkat çekildi. Azerbaycan’ın, uluslararası mahkeme kararları ile BM İnsan Hakları Yüksek Komiserinin çağrı ve sorularını ihlal ederek bunları her zaman cevapsız bıraktığını hatırlatan Ermenistan temsilcisi, Azerbaycan’ın savaş meyilli politikasına uluslararası camia tarafından eşdeğer tepkinin verilmemesi nedeniyle Azerbaycan’ın, Ermenistan'ın egemen topraklarını da talep ve taciz etmesine yol açıldığı vurgulandı.

Ermenistan heyeti, Türkiye’nin tam desteğini alan Azerbaycan’ın, Artsakh halkına karşı başlattığı savaşta Suriyeli kiralık askerler kullandığına da dikkat çekti. Ermenistan, çeşitli kaynaklardan edinen ve birtakım ülkeler tarafından doğrulanan bu verilerin, ayrıntılı olarak uluslararası soruşturma konusu olması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin 48. oturum dönemi, 13 Eylül – 1 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak.

ERMENİ HABER AJANSI