ANCA’dan Belçika’nın Azerbaycan Büyükelçi’sinin işgal altındaki Şuşi’ye ziyaretine kınama

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin (ANCA) Belçika derneği Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes’e hitaben bir mektup kaleme aldı.

Mektupta Azerbaycan hükümeti tarafından Belçika’nın Azerbaycan Büyükelçisi dahil olmak üzere bu ülkedeki diplomasi temsilciliklerin çalışanlarının, Şuşi dahil Artsakh Cumhuriyeti’nin işgal altındaki bölgelerine 10 Temmuz 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in düzenlediği ziyaretine katılımı tepki gösterildi.

ANCA’nın bildirdiğine göre, Belçika’nın Ermeni cemaati, Belçika’nın söz konusu ziyarete katılmasını en sert şekilde kınadı.

”Belçika diplomasisi, bu daveti kabul ederek aslında, aylar önce Şuşi’nin ve Artsakh’ın diğer bölgelerindeki yerli Ermeni halkının da zarar gördüğü etnik temizlik ve savaş suçlarını haklı çıkarmayı amaçlayan Azerbaycan diktatör rejiminin propagandasına katıldı.

Belçika Dışişleri Bakanı’na yönelik mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Bu, AGİT Minsk Grubu’nun Dağlık Karabağ sorununa kalıcı, barışçıl ve adil bir çözüm bulma çabalarını ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır.

Belçika tarafının katılımı, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları’nın çabalarına Belçika’nın և kişisel olarak koşulsuz desteğinizi ifade ettiğiniz gerçeğini göz önünde bulundurursak, bizi daha fazla şaşırttı.

Bu nedenle, bu ziyarete katılmayı reddeden Eşbaşkan ülkeler, Fransa, Rusya ve ABD örneğini takip ettiyseniz çok daha iyi olacaktı. Onların reddetmesi, çatışmanın henüz çözülmediğine dair açık bir mesajdı.”

Azerbaycan güçlerinin barbarlığı nedeniyle on binlerce Ermeni’nin evlerini terk etmek zorunda kaldığını hatırlatan ANCA, şimdi Azerbaycan’ın tarihi çarpıtma planına geçtiğini vurguladı.

ANCA, Azerbaycan güçlerinin Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği gerçeğine de değindi.

“Belçika’nın bu ziyarete katılımı, Dışişleri Bakanı olarak Bakü cezaevlerinde insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalan Ermeni savaş esirlerinin derhal serbest bırakılmasını talep ettiğiniz kişisel çağrılarınızla çelişmekte.” dile getiridi.

ERMENİ HABER AJANSI