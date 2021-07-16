ABD Karabağ ihtilafının AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları çatısı altında çözümünü destekliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ sorununun AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları çerçevesinde barışçıl bir şekilde, halkların kendi kaderini tayin etme, toprak bütünlüğü, eşit haklar, şiddet veya şiddet tehdidi uygulanmaması ilkelerine bağlı çözülmesini desteklediğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian arasında Washington’da Dağlık Karabağ barış sürecinin de ele alındığı son görüşmeye atıfta bulunarak Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalıcı barışın sağlanmasına yardımcı olacak ortak eylemlerde bulunacaklarını belirtti.

Geçen sonbaharda Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilafın yeniden başlatılmasından ortaya çıkan sonuçlardan derin endişe duyduklarını ifade ederek ABD Dışişleri Bakanlığı bölgedeki insani sorunlarının da farkında olduklarını dile getirdi.

Azerbaycan’da akredite olan bir grup büyükelçi ve diplomatın geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’ın kontrolüne giren Dağlık Karabağ topraklarını ziyaret etmesiyle ilgili sorusuna cevaben ABD Dışişleri Bakanlığı, büyükelçinin programı hakkında yorum yapmayacağını söyledi. Dışişleri Bakanlığı, Fransız veya Rus büyükelçilerinin programlarının ayrıntıları hakkında da yorum yapamıyacağını açıkladı.

ERMENİ HABER AJANSI