Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Bakü’de Ermeni esirleri ziyaret etti

Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin temsilcileri, Bakü’de bulunan Ermeni esirleri ziyaret etti. Ermenistan Kızılhaç Komitesi’nin proje yöneticisi Zara Amatuni, tarafsız arabulucular olarak Ermeni askeri ve sivil esirleri ziyaret etmeye devam ettiklerini bildiedi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirlerin sayısına ilişkin istatistiksel veriler açıklamıyor. Azerbaycan ise, 3 Temmuz’da 15 Ermeni esirin Ermenistan’a iadesinden sonra sadece 45 esirin kendi elinde bulunduğunu kabul ediyor.

Kızılhaç temsilcisi Zara Amatuni, Ermeni esirleri en son Haziran sonunda ve Temmuz başında ziyaret ettiklerini duyurdu. Sadece Azerbaycan tarafından esir oldukları kabul edilen kişileri ziyaret eden komite üyeleri, onlara aileleri için video mesaj çekme, mektup yazma ve telefonda yakınlarıyla konuşma imkanını sağladı.

ERMENİ HABER AJANSI