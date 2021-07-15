Paşinyan KGAÖ ile AGİT Minsk Grubu’na seslendi: “Son aylarda sınırda 2 şehit verdik”

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ile AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının dikkatini önemli bir konuya çekmek istedi. Ermeni tarafı son iki ayda Ermenistan-Azerbaycan sınırında 2 şehit verdi.

Bu konuda Ermenistan hükümetinin bugünkü oturumunda Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan açıklama yaptı.

Paşinyan, “Son iki ayda Ermenistan-Azerbaycan sınırında iki şehit verdik. Şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve KGAÖ ortaklarımız ile AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının dikkatini bu gerçeğe çekmek istiyorum” dedi.

ERMENİ HABER AJANSI