Paşinyan: Azerbaycan sınır belirleme çalışmalarına karşıdır, çünkü sahte haritalar öne sürüyor

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan Hükümet oturumunda yaptığı açılış konuşmasında Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınır belirleme çalışmaları konusuna da değindi.

Paşinyan’ın sözlerine göre Azerbaycan Ermenistan’ın sınır belirleme sürecine karşı olduğunu göstermeye çalışıyor, halbuki aslında tam tersi Azerbaycan bu sürece karşıdır.

Ermenistan Başbakan Vekili Azerbaycan’ın sınırlar belirleme sürecine karşı olduğunu ve devamlı sahte haritalar gündeme getirdiğini vurguladı.

Hem uluslararası kamuoyu, hem de Ermenistan bu konuyla ilgili kendi net tutumlarını sergiledi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan topraklarını terk etmeli ve sınır bölgesinde sınır belirleme çalışmaları sırasında Rus sınır askerleri ve uluslararası gözlemciler yerleştirilecek.

Paşinyan Ermenistan tarafından yapılan bu önerinin güncel olduğunu ifade ederek Azerbaycan’ın bu yapıcı yaklaşıma yaklaşmadığını belirtti.

ERMENİ HABER AJANSI