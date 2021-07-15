ABD Başkanı Joe Biden tarafından bir sonraki Türkiye büyükelçisi olarak aday gösterilen Jeff Flake, temayüllerin aksine kariyer diplomatı olmaması ve partiler üstü bir aday oluşuyla dikkatleri üzerine çekti. Nitekim Cumhuriyetçiler bile, Flake’i aday göstermesi nedeniyle Başkan Biden’ı tebrik ederken, Senato’daki oylamadan geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

58 yaşında olan Arizonalı Jeff Blake’in kariyerinde 12 yıl Temsilciler Meclisi üyeliği, 6 yıl da senatörlük var. Ilımlı bir Cumhuriyetçi olan ve kitabını yazacak kadar Donald Trump karşıtlığıyla bilinen Flake, Biden tarafından da seviliyor. Afrika’da bir süre dini misyoner olarak yaşamış olan Flake’in Ortadoğu veya Türkiye tecrübesi yok. İnsan hakları ve demokrasiyi önemsiyor…

Etkisi olur mu?

Türkiye’ye ilişkin karnesine bakarsak, sözde Ermeni soykırımını desteklememiş. Dolayısıyla Ermeni diasporasının sevdiği isim değil.

F-35 uçaklarının Türkiye’ye satılmaması konusunda karşıt oy kullanmayan Flake, bununla birlikte rahip Brunson’ın serbest kalması için hazırlanan mektuba imza atmış.

Peki Ankara-Washington ilişkilerinde bir etkisi olur mu? Bence etkisi olmaz, zira Türkiye-ABD ilişkilerinde güven sorunu devam ediyor. İki ülke arasında pek çok sorun bulunmasına rağmen Afganistan ve ticaret hacminin artırılması dışında masada başka konu yok.

Öte yandan Ağustos 2019’da göreve gelen kariyer diplomatı David Satterfield’in kısa sürede Ankara’dan geri alınması ilginç.

Zira çok dengeli bir diplomat olarak tanınıyordu. Bununla birlikte Biden’ın son 3-4 aydır ılımlı Cumhuriyetçileri büyükelçi olarak atama girişimleri vardı. Özellikle de Trump karşıtı Cumhuriyetçileri…

‘Mükemmel bir seçim’

Eski Senatör Flake, adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu atamayla Biden Yönetimi ABD dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm” dedi. Vermont eyaletinden Demokrat Senatör Patrick Leahy ise, Flake’in, ilişkilerin kritik olduğu bir dönemde ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevi için uygun bir isim olduğunu söyledi.

Milliyet Gazetesi