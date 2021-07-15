Lufthansa’nın Frankfurt-Yerevan-Frankfurt uçuşları başlıyor

Uzun süredir devam eden müzakereler sona erdi ve Almanya’nın en büyük havayolu şirketlerinden ‘Lufthansa’, 13 Ağustos tarihinden Ermenistan pazarına girecek.

Armenia International Airports CJSC (Ermenistan Uluslararası Havalimanları Şti.) edinen bilgiye göre Lufthansa Havayolu Şirketi, Frankfurt- Yerevan- Frankfurt uçuşları gerçekleştirmeye başlaycak.

Uçuşlar haftada üç kez pazartesi, çerşembe, cuma günleri gerçekleştirilecek.

Hatırlanacağı üzere Lufthansa Group’un düşük maliyetli havayolu şirketi olan Eurowings de, 6 Ağustos’tan itibaren Köln-Yerevan-Köln uçuşları gerçekleştirmeye başlayacak.

ERMENİ HABER AJANSI