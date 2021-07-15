İran yeni Cumhurbaşkanı’ndan Paşinyan’a mesaj: Ülkelerimizin işbirliğinin derinleşmesi kaçınılmazdır

İran İslam Cumhuriyeti yeni seçilen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan’a mesaj iletti.

İran’ın Ermenistan Büyükelçiliği’nden edinen bilgilere göre İbrahim Reisi Paşinyan’ın kendisine yönelik samimi tebrik mesajını takdirle karşıladığını ifade etti.

İran yeni Cumhurbaşkanı Nikol Paşinyan ve Ermeni halkına yönelik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İran İslam Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki bağlantılar iki milletin asırlardan gelen kültürel, dostluk ilişkilerine dayanıyorlar. Uluslararası ve bölgesel meselelere iki ülkenin aynı ve yakın yaklaşımları, yapıcı işbirliği ilişkilerimizin öneminin göstergeleridir. Ortak tehlikeler bölgede barış ile istikrarın sağlanması uğruna iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleşmesinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.”

İran İslam Cumhuriyeti yeni seçilen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan’a sağlık ve mutluluk, Ermenistan Hükümeti ve Ermeni halkına ise başarılar ve refah diledi.

ERMENİ HABER AJANSI