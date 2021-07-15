Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ermenistan ziyareti bekleniyor

Ermenistan Başbakanı Vekili Nikol Paşinyan Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi Jonathan Lacôte ile bir araya geldi.

Başbakanlıktan aktarılan bilgilere göre Paşinyan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olduğunu belirterek ileride Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu ilişkileri daha da geliştirecek ve pekiştirecek olan Ermenistan ziyareti beklediklerini ifade etti.

Macron ile devamlı irtibat halinde olduğunu da dile getiren Nikol Paşinyan AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları çerçevesinde bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik Fransa’nın çabalarını takdirle karşıladıklarını da vurguladı.

Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi Jonathan Lacôte Nikol Paşinyan’ı ve Ermenistan vatandaşlarını erken seçimlerini üst seviyede gerçekleştirildiğinden dolayı tebrik etti.

Ermenistan Başbakanı Vekili 1 Haziran’da Fransa ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Ermenistan’a davet etmişti.

ERMENİ HABER AJANSI