Ermenistan ulusal yeni bir düşük maliyetli havayolu şirketine sahip olacak

Air Arabia havayolu şirketi ve Ermenistan Devlet Çıkarları Fonu arasında yeni Ermeni milli havayolunun kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Anlaşma belgesi, Ermenistan Devlet Çıkarları Fonu Başkanı Davit Papazyan ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin ulusal havayolu şirketi Air Arabia’nın Müdürü Adel Abdullah Al Ali tarafından imzalandı.

Ulusal bir havayolu şirketinin kurulmasına ilişkin anlaşmaya değinen Ermenistan Başbakan Yardımcısı Vekili Tigran Avinyan düşük maliyetli (low cost) havayolu şirketi turizme kazandırılacağı ve ilgili sektörlerin gelişimini teşvik edeceğini dile getirdi.

Ermenistan Sivil Havacılık Komite Başkanı Tatevik Revazyan ise sonunda Ermenistan’ın ulusal bir düşük maliyetli havayoluna sahip olacağına vurgu yaptı.

ERMENİ HABER AJANSI