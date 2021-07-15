Ermenistan Ombudsmanı: “Azerbaycan askerleri, işkence uyguladığında Azerbaycan’ın üst düzey görevlilerinin ilanlarından ilham almışlar”

BM İnsan Hakları Konseyi’nin 47. oturumunun 12 Temmuz tarihli toplantısında Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan’ın ‘Azerbaycan askerleri, Ermeni askerlerine işkence yaptığında ve kafalarını kestiğinde Azerbaycan’ın üst düzey görevlilerinin ilanlarından ilham almışlar’ açıklamalarının yer aldığı video mesajı gösterildi.

Ermenistan Ombudsmanı Ofisi konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ermenistan Kamu Başdenetçisi Arman Tatoyan, Azerbaycan iktidarının eylemleriyle mesajlarının analizinin faşizme ulaşan ırkçı bir kurumsal politikanın varlığını kanıtladığını vurguladı. O, gerçeklere dayanan raporlarının, bu politikanın şu anda Ermenistan sınır köyleri yakınında ve Ermenistan yerleşim merkezleri arasındaki yollarda yasadışı olarak bulunan Azerbaycan askerlerinin eylemlerine yansıdığını teyit ettiğinin altını çizdi.

Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin işkence ve insanlık dışı muamelesine ilişkin 300’den fazla görüntünün kapsamlı analizinin, askerlerin Azerbaycan’ın üst düzey görevlilerinden ilham aldığını açık bir şekilde gösterdiği belirtildi.

ERMENİ HABER AJANSI