Ermenistan Karabağ meselesinin barışçıl çözüm sürecine hazırdır

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan Hükümet oturumunda Azerbaycan’ın izlediği politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Paşinyan Azerbaycan’ın devamlı Ermenistan’ı karalamaya çalıştığını ve barışa, barış anlaşmasına karşı olduğunu göstermek istediğini ifade etti.

Halbuki Başbakan Vekili’nin sözlerine göre Ermenistan defalarce açık ve net bir şekilde AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları’nın 13 Nisan tarihli açıklamasını takdirle karşıladığını belirtti.

Bu açıklamasında ise kalıcı barışa ve refah geleceğine yönelik bölgedeki insanların arzusundan yola çıkarak artık tarafların çok iyi bildiği ilkelere dayalı meselenin nihai çözümü önemseniyor.

Bu bağlamda ilk fırsatta AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlar’nın çatısı altında üst düzey siyasi müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini vurgulanıyor.

Paşinyan Ermenistan’ın bu ilkelerine bağlı kaldığını ve Azerbaycan’ın bu süreci provoke ettiğini ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI