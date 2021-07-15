Biden’ın büyükelçi adayı olarak aday gösterdiği Jeff Flake’in Türkiye karnesi

ABD Başkanı Joe Biden, eski cumhuriyetçi Arizona Senatörü Jeff Flake’yi Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi. Jeff Flake, 1915 Ermeni olaylarını ‘soykırım’ olarak nitelemeyen ancak F-35 satılmama konusunda karşıt oyu olmamış bir isim.

Arizona’da doğan Jeff Flake, Brigham Young Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler alanında lisans ve daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesini tamamladı. Goldwater Enstitüsü’nün İcra Direktörü olarak görev yapan Flake, 2001-2003 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi oldu. Flake, görevdeki Jon Kyl’in emekli olduğunu açıklamasının ardından 2012 Senato seçimleri için aday oldu. Genel seçimlerde Demokrat aday ve eski ABD Cerrahı Richard Carmona’yı yendi. Flake, 2013’te bir göçmenlik reformu yasasını Senato’dan geçiren iki partili ABD senatörlerinden biriydi. Flake, dönemin Başkan Donald Trump’ı açıkça eleştirmesiyle de bilindi, ancak genellikle Trump’ın pozisyonlarına uygun olarak oy kullandı. Flake’in Senato’daki görevi 2019 yılında sona erdi.

Türkiye karnesi

“Eşim ve ben Türkiyedeki sıradışı insanlarla tanışmayı dört gözle bekliyoruz” diyen ve Türkiye’de sıcak ilişkiler kurması beklenen Jeff Flake’in Türkiye karnesi ise şöyle:

1915 Ermeni olaylarını ‘soykırım’ olarak nitelememiş, Ermeni diasporasının sevdiği isim değil.

F-35 satılmama konusunda karşıt oyu olmamış.

Rahip Brunson’ın serbest kalmasında mektuba imza atmış.

Türkiyedeki kliseler/azınlıklar konusunda şikayetleri olmuş.

Kongrede Türk Dostluk Grubu üyesi hiç olmamış.

Türkiye-ABD ilişkisine etkisi olur mu?

Washington’daki siyasi gözlemciler, İki ülke ilişkilerinini yüzde 90’ının sorunlar yumağına döndüğünü belirterek Flake’in Türkiye-ABD ilişkilerinde çok etili olacağını düşünmüyor. Afganistan ve ticaret hacminin artırılması konuları dışında konuşulan bir konu masada yok. İki ülke arasındaki güven sorunu devam ediyor

https://halktv.com.tr/dunya/bidenin-buyukelci-adayi-olarak-aday-gosterdigi-jeff-flakein-turkiye-karnesi-464993h