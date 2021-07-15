Belçika Parlamentosu da Êzidî soykırımını tanıdı

Belçika Parlamentosu, Êzidî soykırımını resmi olarak tanıdı.

Belçika Parlamentosu, IŞİD’in Êzidîlere yönelik 3 Ağustos 2014 tarihinde başlayan saldırısı ve onu takip eden katliamları soykırım olarak tanıdı.

Karar tasarısı 14 Temmuz’da Belçika Temsilciler Meclisi’nin gündemine geldi. Yürütülen tartışmalardan bir gün sonra, 15 Temmuz akşamı oylama yapıldı.

Tasarı, Milletvekili Georges Dallemagne öncülüğünde Koen Metsu, François De Smet, Malik Ben Achour, Michel De Maegd et Samuel Cogolati, Mmes Els Van Hoof, Goedele Liekens et Vicky Reynaert ve Wouter De Vriendt tarafından sunuldu.Oylama sonucunda tüm grupların desteğiyle soykırımı tanıyan tasarı kabul edildi.

İŞLENEN SUÇLAR

Fransızca ve Flamanca hazırlanan on sayfalık karar tasarısında Êzidîlere yönelik suçlar sıralandı.

Tasarıda şu ifadeler yer aldı: “2014’ten itibaren IŞİD’in katliamları, başta Êzidîler, Asuriler, Süryaniler, Keldaniler, Şabaklar, Türkmenler, Kürtler, Aleviler, eşcinseller, İslam Devleti yasasına aykırı olarak değerlendirilen davranışlara sahip Sünni Müslümanlar olmak üzere farklı halk gruplarını hedefledi.Tüm bu zulümler arasında, özel olarak Êzidîleri hedefleyenler sistematik ve aşırı bir karaktere büründü: Pogromlar, sistematik erkek cinayetleri, şeflere veya askerlere satılan, ardından kendi ailelerine karış büyük fidyelerle rehin tutulan bakire kadınların cinsel köleliği, başka kadınların başının kesilmesi veya işkence edilmesi, erkek, kadın ve çocukların canlı canlı gömülmesi, çocuklara uyuşturucu verilmesi, zorla Müslümanlaştırılması ve savaşçılara dönüştürülmesi. Bu nüfusun meyve bahçeleri yakıldı, çiftlik hayvanları çalındı ​​ve ekim alanlarına mayın döşendi.”

HÜKÜMETTEN TALEPLER

Karar tasarısında IŞİD’in Irak ve Suriye’de Êzidîlere karşı 2014’ten beri işlediği soykırım suçunu kabul edildi ve mahkum edildi.

Federal hükümet ayrıca şu taleplerde bulundu:

“1. İslam Devleti (IŞİD) tarafından Irak ve Suriye’de Êzidîlere karşı işlenen soykırım suçunun cezasız kalmaması için ulusal ve uluslararası hukukun tüm imkanlarını kullanması;

Belçika adaletinin, Êzidî topluluğuna karşı işlenen suçların potansiyel Belçikalı failleri tespit etme ve kovuşturma çabalarının teşvik etmesi ve desteklemesi; Özellikle Irak Kürdistanı hükümeti ile Bağdat merkezi hükümeti arasındaki anlaşmanın uygulanmasını talep ederek ve bu anlaşmanın uluslararası denetimini teklif ederek, dileyen Êzidîlerin kasaba ve köylerine dönüşlerine katkıda bulunması; Harap olmuş kasaba ve köylerin yeniden inşasına katkıda bulunulması; Cinsel şiddete, köleliğe veya diğer insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalmış gruplara özel insani yardım sağlanması.”

SOYKIRIM OLARAK NİTELEYENLER

Êzidî soykırımı henüz Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi veya uluslararası bir mahkeme tarafından kabul edilmedi. Ancak BM’nin bir soruşturma ekibi, soykırım olduğu sonucuna vardı.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve ABD Temsilciler Meclisi, IŞİD’in Êzidîlere karşı vahşetini soykırım olarak niteledi.

6 Temmuz günü Hollanda Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) Milletvekili Anne Kuik’in, İŞİD çeteleri tarafından gerçekleştirilen katliamların soykırım olarak tanınmasını öngören karar tasarısı Hollanda parlamentosu tarafından kabul edildi.

Belçika Temsilciler Meclisi’nin de soykırım tasarısını kabulüyle, uluslararası baskının arttırılması amaçlanıyor. (MA)

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