Avinyan: “Müzakere masasında ilk önce Azerbaycan birliklerinin Ermenistan’dan çıkarılması ele alınmalı”

Gazetecilere konuşan Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan, sınırdaki gerginliğin Azerbaycan tarafından yaratıldığını, bunun suçlularının başka bir yerde aramaya gerek olmadığını ifade etti.

Sık sık sınırda gerginlik yaratanın Azerbaycan olduğunu vurgulayan Avinyan, “Sınır gerginliğine eşdeğer ve aynı zamanda mümkün olduğu kadar ölçülü cevap vermeliyiz” iİfadelerini kullanan Avinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında oluşan sınır gerginliğinin çözüm yollarına da değindi.

Sınır çalışmalarının er ya da geç yapılması gerektiğini dile getiren Başbakan Yardımcısı, “Ancak sınırımızı kaba bir şekilde ihlal ederek topraklarımızda yerleşerek ve şantaj uygulayarak, bizi belirli eylemlere mecbur kılma çabaları, başarısız bir yöntemdir ve herhangi bir sonuç veremez.

Bu tür yaklaşımlar, şantaj yöntemleri, Ermenistan Cumhuriyeti’nin hükümeti ve halkı için kabul edilemezdir. Evet, mutlaka müzakere masasına oturmalıyız, ancak müzakerelerde ele alınacak ilk konu, Azerbaycan askeri birliklerinin Ermenistan Cumhuriyeti’nin sınırlarından çıkarılması olmalıdır” şeklinde konuştu.

ERMENİ HABER AJANSI