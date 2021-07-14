Yargıtay Sevag Balıkçı davasında kararı onadı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, askerlik yaparken aynı birlikteki Kıvanç Ağaoğlu’nun silahından çıkan mermiyle hayatını kaybeden Sevag Balıkçı Davası’nda, sanık Ağaoğlu hakkında Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin olası kastla öldürme suçundan verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.

Yargıtay böylece Balıkçı’nın kazaen değil kasıtla öldürüldüğünü hükme bağlamış oldu. Balıkçı ailesinin avukatlarından İsmail Cem Halavurt, kararı olumlu bulduklarını, geç gelse de adaletin sağlandığını söyledi.

Karar oy çokluğu ile alındı. Hakim üye Turgay Ateş, karara karşı oy kullandı ve eyleminin TCK 81. madde ile cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Batman’ın Kozluk ilçesinde askerliğini yaparken 24 Nisan 2011 tarihinde, Kıvanç Ağaoğlu’nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Balıkçı’ya ilişkin 2013’de askeri mahkemede yapılan ilk yargılamada, Ağaoğlu 4 yıl 5 ay hapis cezası almıştı. Dava ailenin karara itirazı sonucunda, 8 Şubat 2018’de sivil mahkemede yeniden görülmeye başlanmıştı. Yeniden yargılama devam ederken, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile askeri yargı kaldırıldı. Bu kararın ardından dosya Balıkçı’nın öldürüldüğü yer olan Batman’ın Kozluk ilçesine gönderildi ve Kozluk Asliye Ceza Mahkemesi’nde 8 Şubat’ta yeniden görülmeye başlandı.

Balıkçı’nın öldürülmesinin ardından, karakolda görevli olan diğer askerlerin tanıklıklarına da başvurulmuştu. Davada olayın tanıklarından Halil Ekşi, ilk ifadesinde Ağaoğlu’nun Sevag Balıkçı’yı kasten öldürdüğünü söylemiş ancak daha sonra ifadesini değiştirmişti. Değiştirdiği ifadesinde, “Tartışma ya da kavga olmadığını, olayın şakalaşmadan sonra meydana geldiğini” söylemişti.

Ancak Balıkçı Ailesi’nin itirazı üzerine, Ekşi yeniden ifade vermiş ve baskı altında ifadesini değiştirdiğini söylemişti. Ekşi hakkında ‘yalancı tanıklık’ yapmak suçundan Aydın’da dava açılmıştı. Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 16 Aralık 2015’te görülen duruşmasında karar çıkmıştı. Mahkeme, Halil Ekşi’yi ‘yalancı tanıklık’ yapmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/25916/yargitay-sevag-balikci-davasinda-karari-onadi