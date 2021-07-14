Surp Andon Kilisesi’nde 25 yıl sonra ayin

Yeniköy Surp Andon Katolik Kilisesi restorasyon sonrası yeniden ibadete açıldı.

Türkiye Ermeni Katolikleri Dinî Önderi Kerabaydzar Levon Zekiyan riyasetindeki ayin 11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi.

Surp Agop Vakfı ve Serope Çubukeryan’ın çalışmalarıyla 2019 yılında restorasyonu başlanan kilisenin, bahçesi, duvarları ve mezarlık bölümü yenilendi.

Kilisede 25 yıldır ayin yapılamıyordu.

Surp Andon Ermeni Katolik Kilisesi, 1871 yılında Andon Tıngır Yaver Paşa tarafından, satın aldığı arsa üzerinde yaptırıldı ve Aziz Antuan’a ithaf edildi. 1877’de, Andon Tıngır Yaver Paşa ile dönemin ruhani reisi olan Gatoğigos Andon Bedros IX. Hasun arasında imzalanan anlaşma gereği, kilise ve bitişiğindeki iki taşınmaz Ermeni Katolik Ruhani Reisliği’nin idaresine bırakıldı.

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