Papa Franciscus, 10 gün sonra tahliye edildi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 10 gündür kaldığı hastaneden taburcu edildi. Önceden planlanan bir ameliyat geçiren Papa Franciscus’un durumunun iyi olduğu ve bir süre daha dinleneceği belirtildi.

İtalya’nın başkenti Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde 4 Temmuz Pazar günü, semptomatik kolon divertikülüne bağlı stenoz nedeniyle sol hemikolektomi operasyonu geçiren Papa Franciscus taburcu oldu.

10 gündür Gemelli Hastanesi’nde kalan 84 yaşındaki Papa Franciscus’un hastaneden ayrıldığı anlar objektiflere yansıdı.

Papa Franciscus’un tedbir amaçlı olarak bir süre daha dinleneceği ve Eylül ayından önce seyahat etmeyeceği belirtiliyor.

12-15 Eylül tarihlerinde Macaristan ve Slovakya’yı ziyaret etmesi beklenen Papa’nın COP26 iklim konferansına katılmak için Kasım ayında ise Glasgow’a gitmesi bekleniyor.

Katoliklerin ruhani lideri, geleneksel duasını hastanenin 10. katındaki balkonundan gerçekleştirmişti.

Papa Franciscus, yaptığı konuşmada, bu duayı bugün yapabiliyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine gösterilen ilgi, yakınlık ve desteğe teşekkür etmişti.

Bütün doktorlara ve sağlık çalışanlarına da teşekkür eden ruhani lider, ‘Hastaneye kaldırıldığım bu süreçte, gerek İtalya’da gerek diğer ülkelerde iyi bir sağlık hizmetinin herkes için erişilebilir olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha deneyimledim’ ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet Gazetesi