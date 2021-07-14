‘Kiliselerde Rum ibaresini kaldıralım’

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında, hazırlık maçı için Atina’ya giden Galatasaray futbol takımına yönelik muamele nedeniyle Yunanistan’ı kınadı. ANKARA Milliyet – Yunanistan yargısının “Türk” kimliğini yok sayan kararlar aldığını anımsatan Destici şunları söyledi: “Dış ilişkilerde mütekabiliyet esastır. Dün (önceki gün) ben Trakya ve adalar bölgesindeydim. Adalardaki bütün kiliselerin ve azınlık kapılarının kapısında ‘Rum’ ibareleri var. Mütekabiliyet ilkesini işletelim ve bütün buralardaki ‘Rum’ ibaresini kaldırıp Rum kökenli olanlar için Ortodoks okulu veya kilisesi; Ermeni olanlar için de Gregoryen Hristiyan ifadesini asalım.” Milliyet Gazetesi