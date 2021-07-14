Karabağ’ı anlatan “Rüzgar dinse” filmi 74. Cannes Festivali’ne katılacak

Ermenistan Milli Film Merkezi’nin maddi desteğiyle Fransa-Ermenistan-Belçika ortak yapımı ve Karabağ (Artsakh) konulu “Rüzgar dinse” filmi 14 Temmuz tarihinde 74. Cannes Film Festivali çerçevesinde Olympia 3 sinemasında ekrana çıkacak.

Film Merkezinden edinen bilgilere göre bu film 2020 yılında 73. Cannes Festivali’nin resmi programında dahil olan Ermeni film olarak ekranlara çıkacak.

Film gösterisinde yönetmen ve yapımcı da katılacak.

“Rüzgar dinse” filmi havaalanlarında denetçi olarak görev yapan Fransalı Alain hakkında anlatıyor. Kendisi denetçi olarak Artsakh Cumhuriyeti’nin başkenti Stepanakert’te bulunan yeni yapılmış havaalanına geliyor. Bağımsızlığı tanınmayan ve düşmanlarla çevrili bu ülke bağımsızlık uğruna savaştan sonra ayağa kalkmaya çalışıyor. Fransalı Alain ise burada inşa edilen havaalanının uluslararası normlarına uygun olup plmadığını araştıracak.

Havaalanı çalışanlarıyla sohbet ederken Alain bazı haritalarda adı bile geçmeyen, fakat kendi halkıyla, hükümetiyle, sisitemiyle ve kültürel alanıyla var olan bir ülkeyi kendisi için keşfediyor.

ERMENİ HABER AJANSI