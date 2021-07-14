Hrant Dink davasında firari sanıkların mal varlıklarına el konuldu

DUVAR – AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan firari sanıklara ilişkin davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in arasında bulunduğu 11 firari sanığın kaçak sayılarak mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, bazı sanıkların barodan atanmış avukatları katıldı. Kaçaklık ilanının eski savcı Zekeriya Öz’ün ikametinin kapısına yapıştırılması için Ünalan Mahallesi Muhtarlığı’na yazılan yazıya cevap gelmediği kaydedildi.

11 SANIK KAÇAK SAYILDI

Mahkeme heyeti, usulüne uygun yapılan ilana rağmen mahkemeye veya Türkiye sınırlarındaki herhangi bir adliye veya kolluk kuvvetine gelip teslim olmayan sanıklar Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Fetullah Gülen, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar’ın kaçak sayılmalarına ve kaçak sayılan sanıkların menkul ve gayri menkullerine el konulmasına karar verildi.

KAYYIM ATANACAK

Heyet, yapılacak TAKBİS mal varlığı sorgusunda sanıklara ait ara ve taşınmaz tespit edildiği takdirde ilgili trafik tescil ve tapu müdürlüklerine müzekkere yazılarak tedbir şerhlerinin işlenmesinin istenilmesine hükmedildi. Türkiye Bankalar Birliğine müzekkere yazılarak sanıklara ait vadeli-vadesiz tüm hesapları ile kiralık kasa mevcutlarının tespit edilerek el koyma kararının uygulanmasının istenilmesine, el konulması kararı üzerine tedbir şerhi işlenecek mevduat ile taşınır ve taşınmaz malların yönetimi amacıyla TMSF’nin kayyum olarak atanmasına da karar verildi.

ZEKERİYA ÖZ VE EKREM DUMANLI İLE İLGİLİ KARAR BİR SONRAKİ CELSE ALINACAK

Heyet kararında, firari eski savcı Zekeriya Öz hakkında muhtarlıkça yapılan ilana ilişkin evrakın mahkemeye dönmediği dikkate alınarak evrak geldikten sonra kaçak sayılma ve el koyma kararının bir sonraki celse karar bağlanacağını belirtti. Sanıklardan eski Zaman gazetesi Genel yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın avukatının olmadığı duruşmada mahkeme, 15 gün içerisinde teslim olmaması halinde duruşma arasında kaçak sayılmasına ve mal varlığına el konulmasına karar verecek.

NE OLMUŞTU?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007 tarihinde gazetenin önünde vurularak öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, 26 Mart tarihinde karara bağlanmıştı. Aralarında Fethullah Gülen ile Zekeriya Öz’ün de bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrılmıştı. Bir önceki duruşmada, cumhuriyet savcısı, firari sanıkların 15 gün içerisinde teslim olmamaları durumunda mal varlıklarına el konulmasını talep etmişti. (DHA-HABER MERKEZİ)

Gazete Duvar