Ermenistan Ombudsmanı Azerbaycan’ın Meğri Nehri’nin Zvaraget kolunun yönünü değiştirdiğini duyurdu

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan’ın açıklamasında yer alan ifadelere göre Azerbaycan askerleri, Meğri Nehri’nin Zvaraget kolunun yönünü 5 yıldan fazla bir süredir değiştirdiler, ve Zvaraget artık nehirle karışmıyor.

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan bugünkü basın toplantısında konu ile ilgili yorumlarda bulundu.

Arman Tatoyan, “Azerbaycanlılar Meğri Nehri’nin Zvaraget kolunun yönünü kasten değiştirdiler ve Zvaraget artık Meghri Nehri’ne dökülmüyor. Bu nedenle Ağustos ayından bu yana Nrnadzor, Şvanidzor, Alvank köylerinde içme ve sulama suyu ile ilgili ciddi sorunlar ortaya çıktı” dedi.

ERMENİ HABER AJANSI