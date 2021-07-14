Ermenistan-Azerbaycan sınırının Yeraskh bölgesinde çatışma meydana geldi, 1 Ermeni asker şehit oldu

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın aktardığı bilgilere göre 14 Tremmuz saat 10:30 sularında Ermenistan-Azerbaycan (Nakhijevan) sınırında Yeraskh bölgesinde olay meydana geldi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ilerleme amacıyla mühendislik ekipmanlarının katılımıyla inşaat çalışmalar gerçekleştirmeye çalıştılar.

Ermenistan tarafı bu çalışmaları durdurmak amacıyla karşı harekete geçmiş ve Azerbaycan askerleri Ermeni mevzilerine doğru ateş açtılar. Karşılıklı açılan ateş sonucunda Ermenistan Ordusunun bir askeri şehit oldu. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin de kayıpları var.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Azerbaycan’ın sıradaki bu provokatif eylemi şiddetle kınadığını ve bu tür eylemlere sert bir şekilde karşılık verileceğini duyurdu.

ERMENİ HABER AJANSI