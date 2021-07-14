Ermenistan askerleri Azerbaycan askerlerine ateş açtı: 1 Azerbaycan askeri yaralandı

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Ermenistan askerlerinin ateşkes ihlali yaparak Nahçıvan’daki Azerbaycan askerlerine ateş açtığı ve bir askerin yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 10.00’da Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek köyünde bulunan Azerbaycan mevzilerine Ermenistan askerleri tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Açılan ateş sonucu İbadylla Merdanlı isimli bir askerin yaralandığı ve ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Ermeni askerlerinin misilleme ateşiyle susturulduğu ve bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolünde olduğu ifade edildi.

Kamil Nadirli

https://www.iha.com.tr/haber-kpss-20211-sonuclari-aciklandi-953065/