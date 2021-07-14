Air Arabia havayolu şirketi ve Ermenistan Devlet Çıkarları Fonu yeni Ermeni milli havayolunun kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzalayacak

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ulusal havayolu şirketi Air Arabia’nın Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Abdullah bin Mohammed Al Thani’yi ve şirketin müdürü Adel Abdullah Al Ali’yi kabul etti.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın en büyük havayolu şirketi Air Arabia ile Ermenistan Devlet Çıkarları Fonu yeni bir Ermeni ulusal havayolunun kurulmasına ilişkin anlaşma imzalayacak. Ulaştırma ve hava iletişimi alanında Ermenistan-Birleşik Arap Emirlikler arasındaki işbirliğine ilişkin ilk görüşmeler, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Şarja Valisi Şeyh Sultan bin Muhammed Al Qasimi’nin görüşmesi sırasında BAE’de gerçekleşti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı, bu girişimlerinin hayata geçirilmesini desteklemek için Şarja Valisine sıcak selamlarını ve en iyi dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, büyük bir uluslararası hava taşıyıcısı ile işbirliğini, Ermeni Ulusal Havayolu’nun kurulmasını mutlulukla karşıladığını ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında varılan üst düzey anlaşmalarında yer alan projelerin gerçekleştirildiğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI