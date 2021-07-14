Adam Schiff Ermeni-Amerikan Müzesinin açılışına konuştu: Ermeniler geleneklerimizi zenginleştiriyor

ABD Kongre üyesi Adam Schiff Kaliforniya eyaletinin Glendale şehrinde Ermeni-Amerikan Müzesi ve Kültür Merkezi’nin kuruluş ve temel atma törenine katıldı.

Bu vesileyle Adam Schiff kendi Facebook sayfasından paylaşımda bulundu.

Paylaştığı yazıda ABD Kongre üyesi şu ifadelere yer verdi:

“Glendale’in kalbinde Ermeni-Amerikan Müze ve Kültür Merkezi’nin kuruluş ve temel atma törenine katılmak benim için şereftir.

ABD’li Ermeniler Milletimizin dokusunda önemli bir yere sahip. Onlar gelenek ve göreneklerimizi, örf ve adetlerimizi zenginleştiriyorlar. Onların tarihi Amerikan tarihidir-zorluklara direnme sürecinde bir umut ışığı, kararlılık ve yeni başlangıcın ifadesi. Ve bu müze bu tarihin nesilden nesile aktarılmasını sağlayacak.”

ERMENİ HABER AJANSI