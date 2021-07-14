ABD Dışişleri Bakanı Paşinyan ile telefon konuşması sırasında Ermenistan’a destek olmaya hazır olduklarını dile getirdi

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan ABD Dışişleri Bakanı Antony John Blinken’in girişimiyle onunla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Ermenistan’daki son seçimlerde Nikol Paşinyan ve ‘Sivil Sözleşme’ Parti’sinin zaferinden dolayı tebrik etti.

Antony Blinken Ermenistan Hükümeti tarafından son yıllarda ülkede demokrasinin pekiştirilmesine yönelik adımları ve seçim kampanyası sırasında gerginliğinin tırmanmasını önlemek için Nikol Paşinyan’ın çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Ermenistan’da gerçekleştirilen reformların önemini vurgulayan ABD Dışişleri Bakanı bu sürece destek vermeye hazır olduklarını da dile getirdi.

Blinken’in sözlerine göre ABD ve Ermenistan arasındaki ilişkiler demokratik değerler üzerinde inşa edilmiştir.

Nikol Paşinyan ABD’nin bu tutumundan dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

ABD Dışileri Bakanı Azerbaycan’da bulunan Ermeni bütün esirlerin iadesi konusunda da tüm çabalarını sarfettiklerini ifade etti.

Blinken Dağlık Karabağ (Artsakh) meselesine de değinerek AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları bünyesinde kalıcı ve uzun süreli çözüm sağlanması gerektiğini öne sürdü.

ERMENİ HABER AJANSI