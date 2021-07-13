Vatikan: Papa, en kısa zamanda hastaneden ayrılacak

Temmuz ayının başında ameliyat olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in ‘en kısa zamanda hastaneden ayrılacağı’ duyuruldu.

DUVAR – Vatikan, 4 Temmuz’da sol kolondaki divertiküler daralma nedeniyle ameliyat olan Katolik Kilisesi lideri Papa Francis’in, ‘en kısa zamanda hastaneden ayrılacağını’ duyurdu. Papa Francis’in, hastane kaldığı süre boyunca birçok hastayla tanıştığı belirtildi ancak sağlık durumu hakkında detay paylaşılmadı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa, geçirdiği ameliyatın ardından ilk kez geçtiğimiz günlerde kamuoyu önüne çıkmıştı. Pazar duasını hastanenin 10’uncu katındaki balkonundan gerçekleştiren Papa Francis, kendisine gösterilen ilgi, yakınlık ve desteğe teşekkür etmişti.

Öte yandan, Papa’nın kasım ayında Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İskoçya’da düzenlenecek olan İklim Değişikliği Konferansı’na katılacağı açıklanmıştı. (DIŞ HABERLER)

Gazete Duvar